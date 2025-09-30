Dix-neuf nouveaux défibrillateurs installés à Neuchâtel

Davantage de défibrillateurs publics à Neuchâtel. Dix-neuf nouveaux appareils ont été installés sur le territoire communal récemment, annonce aujourd’hui la Ville. Ils viennent ainsi renforcer l’offre en matière de lutte contre les arrêts cardio-respiratoires. La commune bénéficie ainsi au total de 23 défibrillateurs automatiques externes (DAE).

La Ville de Neuchâtel répertorie entre 36 et 45 cas d’arrêts cardiaques par année sur son territoire et environ 200 pour l’ensemble du canton. Seuls 10% des victimes survivent lorsque ces accidents surviennent en dehors d’un hôpital, détaille le communiqué. Sans initiation d’un massage cardiaque, la victime perd environ 10% de chance de survie chaque minute. Ainsi la Ville rappelle : « Il est essentiel que le grand public puisse intervenir immédiatement en attendant l’arrivée des services d’urgence ». Ces défibrillateurs sont donc accessibles 24 heures sur 24 (répertoriés ici) et utilisés facilement par le grand public.

Ces installations sont combinées au dispositif cantonal de premiers répondants. « Ils contribuent ainsi au développement d’une stratégie globale de formation et d’équipement pour lutter contre les arrêts cardio-respiratoires », termine la Ville. Ce projet est réalisé conjointement par les Services de la santé, de la protection et de la sécurité, des ressources humaines, de la gérance et du logement. /comm-crb