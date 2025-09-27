La Biennale d’art contemporain fait son retour

La 76e édition de la Biennale d’art contemporain s’empare de La Chaux-de-Fonds dès samedi. ...
La Biennale d’art contemporain fait son retour

La 76e édition de la Biennale d’art contemporain s’empare de La Chaux-de-Fonds dès samedi. Sous le thème « vertiges », elle réunit 45 artistes au Musée des Beaux-Arts de la Métropole horlogère.

La 76e Biennale d'art contemporain de La Chaux-de-Fonds explore plusieurs univers à travers les œuvres de 45 artistes. La 76e Biennale d'art contemporain de La Chaux-de-Fonds explore plusieurs univers à travers les œuvres de 45 artistes.

La Biennale d’art contemporain prend ses quartiers à La Chaux-de-Fonds. Sous le thème « vertiges », cette 76e édition réunit au Musée des Beaux-Arts de la Métropole horlogère les œuvres de 45 artistes liés au Canton de Neuchâtel. 

Au total, ce sont même 211 propositions que le jury a dû départager. « C’était un énorme défi », relate David Lemaire, directeur et conservateur du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. « Ça montre aussi que les artistes de la région ont envie d’avoir leurs œuvres sur nos murs, et c’est très réjouissant », ajoute-t-il.

David Lemaire : « Les artistes de la région se sentent concernés par ce qui se passe au Musée. Ici, c’est leur maison. »

Ecouter le son

De l’art pour tous

Lors de cette exposition, le public pourra découvrir des sculptures et des peintures de tous les styles et de toutes les tailles, mais aussi des vidéos ou des animations. « C’est la réalité de la scène de l’art aujourd’hui. Les artistes s’expriment désormais dans une pluralité de médiums », note David Lemaire.
Cette Biennale met aussi en avant les artistes de la région, ce qui, contrairement à d’autres expositions, peut attirer un public plus large, selon le directeur. « Certaines personnes vont venir au musée, alors qu’elles n’y viendraient pas habituellement, simplement parce qu’elles connaissent un artiste qui est le neveu de la voisine », image David Lemaire.

« Il y a quelque chose de vertueux, c’est une grande fête populaire. »

Ecouter le son

Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, ce n’est pas une, mais deux expositions qui seront dévoilées dès ce week-end. En effet, en parallèle de la Biennale, l’exposition « Aphe » de Dimitra Charamandas propose aux visiteurs de voyager entre le Jura, la Grèce et l’Amérique latine.

Reportage au sein du Musée des Beaux-Arts

Ecouter le son

À noter encore que ces deux expositions sont à découvrir au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds jusqu’au 4 janvier. /gjo


 

Actualités suivantes

Ça chine déjà fort au Landeron

Ça chine déjà fort au Landeron

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 17:40

Une association pour un projet quatre saisons aux Bugnenets-Savagnières

Une association pour un projet quatre saisons aux Bugnenets-Savagnières

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 16:37

Des sous-traitants horlogers créent le groupe Horatec

Des sous-traitants horlogers créent le groupe Horatec

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 16:34

« Le monde en cause » : Donald Trump au secours de l’Argentine

« Le monde en cause » : Donald Trump au secours de l’Argentine

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 11:34

Articles les plus lus

En boîte : Snew, un boxer breveté inspiré du soutien-gorge

En boîte : Snew, un boxer breveté inspiré du soutien-gorge

Région    Actualisé le 25.09.2025 - 18:30

Les tunnels sous Neuchâtel rouverts

Les tunnels sous Neuchâtel rouverts

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 07:13

Les légendes des vignobles au centre-ville de Neuchâtel

Les légendes des vignobles au centre-ville de Neuchâtel

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 11:03

Action en hommage au lynx Diego et contre les tirs de loups à Neuchâtel

Action en hommage au lynx Diego et contre les tirs de loups à Neuchâtel

Région    Actualisé le 26.09.2025 - 11:48