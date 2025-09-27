La Biennale d’art contemporain fait son retour

La Biennale d’art contemporain prend ses quartiers à La Chaux-de-Fonds. Sous le thème « vertiges », cette 76e édition réunit au Musée des Beaux-Arts de la Métropole horlogère les œuvres de 45 artistes liés au Canton de Neuchâtel.

Au total, ce sont même 211 propositions que le jury a dû départager. « C’était un énorme défi », relate David Lemaire, directeur et conservateur du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. « Ça montre aussi que les artistes de la région ont envie d’avoir leurs œuvres sur nos murs, et c’est très réjouissant », ajoute-t-il.