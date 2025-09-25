Neuchâtel remanie ses services communaux pour faire face aux grands chantiers

L’administration communale de Neuchâtel sera partiellement réorganisée à partir du 1er janvier 2026, annoncent les autorités ce jeudi. Le projet, qui concerne deux dicastères et plusieurs de leurs services, vise à mieux répartir les tâches de la Ville dans les domaines de l’aménagement et des travaux publics, tout en rééquilibrant les investissements entre dicastères.

Concrètement, les actuels Services du développement territorial, des infrastructures, de l’environnement et de la protection de la sécurité seront remaniés. À la place, trois nouvelles entités verront le jour : le Service de l’urbanisme, des mobilités et des espaces publics (SUMEP), le Service des infrastructures, de l’environnement et de l’énergie (SIEE) ainsi que le Service de la protection, de la sécurité et de la mobilité (SPSM). Le premier sera placé sous la responsabilité de Violaine Blétry-de Montmollin, tandis que les deux autres relèveront de sa collègue Johanna Lott Fischer.

Cette nouvelle organisation est le fruit d’une réflexion menée depuis une année par le Conseil communal et les services, dans le sillage de l’élection de 2024. La Ville dit aussi s’être inspirée de pratiques observées dans d’autres communes de Suisse romande.