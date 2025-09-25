Neuchâtel remanie ses services communaux pour faire face aux grands chantiers

La Ville de Neuchâtel va revoir une partie de son administration dès 2026. Objectif : mieux répartir les charges entre dicastères face à de grands chantiers, comme l’aménagement des espaces publics et le déploiement du chauffage à distance. Aucun emploi n'est supprimé.
L’administration communale de Neuchâtel sera partiellement réorganisée à partir du 1er janvier 2026, annoncent les autorités ce jeudi. Le projet, qui concerne deux dicastères et plusieurs de leurs services, vise à mieux répartir les tâches de la Ville dans les domaines de l’aménagement et des travaux publics, tout en rééquilibrant les investissements entre dicastères.
Concrètement, les actuels Services du développement territorial, des infrastructures, de l’environnement et de la protection de la sécurité seront remaniés. À la place, trois nouvelles entités verront le jour : le Service de l’urbanisme, des mobilités et des espaces publics (SUMEP), le Service des infrastructures, de l’environnement et de l’énergie (SIEE) ainsi que le Service de la protection, de la sécurité et de la mobilité (SPSM). Le premier sera placé sous la responsabilité de Violaine Blétry-de Montmollin, tandis que les deux autres relèveront de sa collègue Johanna Lott Fischer.
Cette nouvelle organisation est le fruit d’une réflexion menée depuis une année par le Conseil communal et les services, dans le sillage de l’élection de 2024. La Ville dit aussi s’être inspirée de pratiques observées dans d’autres communes de Suisse romande.
Une réorganisation « constructive »
Interrogée sur cette démarche, la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin assure que cette réorganisation s’inscrit dans une logique « tout à fait constructive ». Elle explique que les enjeux à venir pour la Ville nécessitaient une adaptation : « On parle d’aménagement du territoire avec des espaces publics qu’on va devoir repenser sur l’ensemble de la commune et du chauffage à distance qui va générer de gros investissements et de grosses perturbations. » Des chantiers qui nécessitent de « mieux planifier et être plus efficients dans le travail quotidien », ajoute Violaine Blétry-de Montmollin.
Le Conseil communal souhaitait également rééquilibrer la répartition des charges des investissements. « Je gérais pas loin de 90% des investissements communaux, ce qui créait un déséquilibre et un risque systémique », explique la conseillère communale. Si une meilleure efficience doit aussi se traduire par une utilisation plus rigoureuse des ressources, Violaine Blétry-de Montmollin souligne que l’objectif n’était pas financier : « Ce n’était pas une mesure d’économie, mais bien une volonté de mieux répartir les missions et d’améliorer la planification des projets. »
Pas de suppression de postes
Les autorités insistent : ce remaniement ne se traduira pas aucune perte d’emploi. « Il n’y a pas de suppression de postes, ni de baisses de salaire », rassure Violaine Blétry-de Montmollin. De « simples rocades » entre les services pour « mettre les bonnes compétences aux bons endroits et améliorer la transversalité », détaille l'élue PLR.
Le processus a été mené de concertation avec les collaborateurs et les chefs de service. « On a construit ce projet ensemble. Les offices nous ont donné des pistes et il n’y aura pas de changement dans les missions quotidiennes pour les équipes », indique-t-elle. Violaine Blétry-de Montmollin reconnaît toutefois que de tels changements peuvent être vécus avec une certaine appréhension : « Ça amène du stress. C’est la raison pour laquelle on a beaucoup communiqué ces derniers mois pour rassurer sur le fait qu’il ne s’agissait pas de mesures d’économie, mais d’efficience. »
Des recrutements en cours
Enfin, plusieurs postes doivent encore être repourvus, notamment à la suite du départ annoncé de l’ingénieur communal Antoine Benacloche à la fin de l’année. « Le processus de recrutement est en cours et nous espérons pouvoir communiquer prochainement sur son remplaçant », précise la conseillère communale, qui assure viser une mise en place complète et fonctionnelle de la nouvelle structure au 1er janvier 2026. /lph