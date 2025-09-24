La directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle 2027 quittera son poste fin 2025

Pour des raisons familiales, Simone Töndury mettra un terme à son mandat à la fin 2025. Elle ...
La directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle 2027 quittera son poste fin 2025

Pour des raisons familiales, Simone Töndury mettra un terme à son mandat à la fin 2025. Elle restera en fonction jusqu’en décembre en collaboration avec le directeur exécutif, Olivier Schinz.

Simone Töndury quittera ses fonctions de directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 à la fin de l'année 2025. (Photo : La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse / Pablo Fernandez). Simone Töndury quittera ses fonctions de directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 à la fin de l'année 2025. (Photo : La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse / Pablo Fernandez).

Simone Töndury mettra un terme à son mandat de directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27) à la fin de l’année 2025, pour des raisons familiales. Elle restera en poste jusqu’en décembre et pilotera notamment la sélection des 280 dossiers reçus dans le cadre de l’appel à participation et garantira la continuité des projets en cours, avec une transmission complète de ses responsabilités en étroite collaboration avec le directeur exécutif, Olivier Schinz.

Selon lcdf27, le projet a posé des jalons solides, fédéré un réseau de partenaires en Suisse et à l’international et lancé une dynamique artistique ambitieuse — des acquis appelés à guider la suite du programme, conçu comme un « laboratoire vivant, ouvert et collectif ». Le comité de lcdf27 « remercie chaleureusement Simone Töndury pour son investissement et sa contribution fondatrice ». /comm-lph


 

