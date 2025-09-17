Régulation du loup : le canton ne peut pas abattre la meute de La Brévine

Le sujet est émotionnel et hautement sensible : face au loup, les éleveurs de la Vallée de La Brévine se sentent désemparés. Depuis le mois d’août, le bétail est régulièrement victime d’attaques mortelles. Pour tenter de juguler ces prédations, le canton a obtenu mercredi dernier le feu vert fédéral de tirer quatre des six jeunes loups de la meute de La Brévine. Une autorisation qui n’a, pour l’instant, pas fait changer la donne : en fin de semaine, des éleveurs de la Vallée ont vu leur bétail attaqué à plusieurs reprises par des loups adultes.

Alors pourquoi ne pas prélever ces derniers ? « Il ne nous est pas possible d’intervenir sur les adultes », indique Christophe Noël. Mercredi matin à Couvet, le chef du Service de la faune dit comprendre le désarroi des éleveurs. Il rappelle aussi que la régulation se fait à l’échelle de l’Arc jurassien : « La Confédération a fixé un nombre de meutes qui doit être maintenu dans l’Arc jurassien. Et ce nombre est actuellement atteint. Donc nous ne pouvons pas intervenir de manière plus forte sur cette meute. »