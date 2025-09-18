Les éleveurs à bout du loup

Les éleveurs de la Vallée de La Brévine n’en peuvent plus. Ils nous partagent leur situation devenue « invivable » face aux attaques de loups. Entre fatigue et peine, les agriculteurs ne savent plus vers qui se tourner. Témoignage.
Manque de sommeil, inquiétude et peur. Voilà le quotidien décrit par des éleveurs de la Vallée de La Brévine. Depuis début août, les attaques de loups sur le bétail se sont intensifiées. « C’est presque quotidien », explique Tony Margueron éleveur à La Châtagne. Encore cette semaine, les loups ont attaqué son bétail malgré la présence de gardes faunes venus tenter d’abattre quatre jeunes de la meute de la Vallée. Ces prédateurs ont fait l’objet la semaine dernière d’une autorisation fédérale de tir demandée par le canton de Neuchâtel. « Pendant l’attaque les gardes faunes n’ont rien fait, car c’était les adultes », détaille l’éleveur. En effet, les gardes faunes n’ont pas le droit de tuer les deux adultes de la meute. « Ils n’ont même pas tiré pour leur faire peur », déplore Tony Margueron qui est encore sous le choc :
Tony Margueron : « Tous les matins on ne sait pas ce qu’on va trouver. »
Les éleveurs de La Brévine ont tous été touché de près ou de loin par les attaques et cela malgré des mesures de protection. « On n’en peux plus de voir nos voisins pleurer leurs bêtes », raconte Paul-Eric Rosselet, éleveur aussi à La Châtagne et membre de la commission d’agriculture de La Brévine. « Il faut que les gens sachent ce qu’il se passe ici. C’est très difficile », ajoute Paul-Eric Rosselet. Un cri du cœur que tentent de faire entendre les éleveurs. /crb