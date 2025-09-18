Les éleveurs à bout du loup

Manque de sommeil, inquiétude et peur. Voilà le quotidien décrit par des éleveurs de la Vallée de La Brévine. Depuis début août, les attaques de loups sur le bétail se sont intensifiées. « C’est presque quotidien », explique Tony Margueron éleveur à La Châtagne. Encore cette semaine, les loups ont attaqué son bétail malgré la présence de gardes faunes venus tenter d’abattre quatre jeunes de la meute de la Vallée. Ces prédateurs ont fait l’objet la semaine dernière d’une autorisation fédérale de tir demandée par le canton de Neuchâtel. « Pendant l’attaque les gardes faunes n’ont rien fait, car c’était les adultes », détaille l’éleveur. En effet, les gardes faunes n’ont pas le droit de tuer les deux adultes de la meute. « Ils n’ont même pas tiré pour leur faire peur », déplore Tony Margueron qui est encore sous le choc :