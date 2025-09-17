Ça crie à la sauvegarde du loup à Neuchâtel

Les défenseurs du loup ont donné de la voix dans la cour du château de Neuchâtel ce mercredi matin. Une petite vingtaine de personnes, conduite par l’association « Defend the wolf », a manifesté son mécontentement quant à l’autorisation de tir de quatre prédateurs délivrés par le Conseil d’État la semaine passée.
« Non au tir de loup ! ». Les slogans ont fusé mercredi matin dans les rues de Neuchâtel. Une petite vingtaine de défenseurs du prédateur ont marché de la fontaine de la justice à la cour du château sous la houlette de l’association « Defend the wolf ». Les manifestants munis de banderoles et de pancartes ont exprimé leur mécontentement quant à l’autorisation de tir de quatre jeunes loups établi dans la Vallée de la Brévine délivrée par le Conseil d’État la semaine dernière. Les défenseurs du prédateur sont formels, la cohabitation entre l’homme, l’élevage et le loup ne doit pas passer par la régulation par le tir. « L’expérience nous montre que les tirs de loup n’ont jamais permis de protéger les troupeaux », a précisé l’ancien photographe animalier et parrain de l’association « Defend the wolf », Alain Prêtre en marge de son discours dans la cour du château. L’objectif de la manifestation était clair : faire entendre raison au Conseil d’État lors de son siège du mercredi matin. « La solution sur laquelle s’est engagée Laurent Favre est contre-productive », estime Alain Prêtre. Selon lui, d’autres solutions existent :
Alain Prêtre, parrain de l’association « Defend the wolf » : « On peut de manière significative diminuer le niveau de prédation sur les troupeaux. »
Les manifestants ne remettent cependant pas en question la problématique des attaques de loup sur le bétail et les animaux de rente. « Nous ne sommes pas contre les éleveurs, nous comprenons leur détresse. Retrouver une génisse morte au petit matin, nous pouvons bien imaginer que ce n’est pas très agréable », à déclarer l’ancien photographe animalier.
Mobilisation nocturne
Malgré près de quarante minutes de discours de sensibilisation et des cris de slogan répétés, le chef du département de l’environnement n’est pas sorti de sa séance pour recueillir les doléances des manifestants. Alain Prêtre n’est pas surpris, mais assure qu’ils n’en resteront pas là.
Alain Prêtre : « On pense que les loups prendront la poudre d’escampette. »
De son côté, le canton a réaffirmé ce mercredi sur notre antenne, par la voix du chef du Service de la faune Christophe Noël, vouloir poursuivre l’objectif de tir de quatre louveteaux de la meute de la Brévine d’ici janvier. /crb