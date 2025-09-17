Ça crie à la sauvegarde du loup à Neuchâtel

Les manifestants ne remettent cependant pas en question la problématique des attaques de loup sur le bétail et les animaux de rente. « Nous ne sommes pas contre les éleveurs, nous comprenons leur détresse. Retrouver une génisse morte au petit matin, nous pouvons bien imaginer que ce n’est pas très agréable », à déclarer l’ancien photographe animalier.





Mobilisation nocturne

Malgré près de quarante minutes de discours de sensibilisation et des cris de slogan répétés, le chef du département de l’environnement n’est pas sorti de sa séance pour recueillir les doléances des manifestants. Alain Prêtre n’est pas surpris, mais assure qu’ils n’en resteront pas là.