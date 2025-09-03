Radar en vue dans la voie montante des Gorges du Seyon

Les automobilistes qui empruntent la voie montante des Gorges du Seyon devront bien se tenir : l’Office fédéral des routes (OFROU) va installer un radar de contrôle de vitesse par tronçon. Cette mesure est en voie d’homologation. Elle entrera en vigueur dès 2026. Ce tronçon de route est considéré comme un point noir, selon les critères appliqués pour les routes nationales : « Un point noir, c’est simplement le fait que l’on constate sur un périmètre précis que l’on ait huit accidents ou plus au cours d’une année », détaille Olivier Floc’hic, le porte-parole de l’OFROU. « Sur la base des éléments qui peuvent nous être remontés par la Police, soit une vitesse excessive ou un dépassement dangereux, nous intervenons pour garantir la sécurité. »

Avec le système de contrôle de vitesse par tronçon, chaque véhicule qui va circuler sera « photographié » à l’entrée des Gorges du Seyon puis à la sortie. Si sa vitesse moyenne est supérieure à la vitesse autorisée, son conducteur sera verbalisé.