Des pionniers neuchâtelois à la conquête de la Chine

Une famille neuchâteloise à la conquête de la Chine. Il y a plus d’un siècle, la famille Loup quittait le Val-de-Travers pour l'Empire du Milieu afin d’y vendre des montres. Mercredi soir, une conférence sur cette épopée se tient au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Parti pratiquement avec des « montres dans sa poche », c’est d’abord Pierre-Frédéric Loup qui atteint la Chine en 1856. Sous l’impulsion de l’un de ses compatriotes déjà sur place, il découvre à l’âge de 19 ans les villes de Hong Kong, Macao et Canton et y fait des affaires. Toutefois, la sauce ne prend pas et la maison d’horlogerie qui emploie les deux Suisses fait faillite. Pour Pierre-Frédéric Loup, ce revirement est l’occasion de se mettre à son compte.

Le Môtisan rachète un atelier d’horlogerie à Pékin en 1881 et cette fois, les affaires démarrent. « Ils n’ont pas fait une fortune extraordinaire, mais ils vivaient bien », glisse l’autrice et chercheuse spécialisée dans les contacts entre Orient et Occident, Estelle Niklès van Osselt. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. Le marché chinois de l’horlogerie était à l'époque à ses prémices, il fallait réussir à séduire le consommateur chinois aux préférences différentes des Européens. « Un des grands problèmes a été de traduire les marques en mandarin », souligne la chercheuse genevoise.

Outre la revente de montres du Val-de-Travers, la famille Loup (Pierre-Frédéric ayant été rejoint entre-temps par sa femme Adèle) avec l’aide de la main-d’œuvre locale, se consacre également à la réparation. Une habile astuce qui leur permet de ne plus avoir besoin de renvoyer la marchandise défectueuse en Suisse, tout en formant la population chinoise à l’art de l’horlogerie. « C’est assez magique de voir que la montre a été un support de rencontres culturelles extraordinaires », sourit l’ancienne conservatrice du musée d’art de Hong Kong.