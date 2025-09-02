« Face au mur », le système de santé doit se réinventer

« Un système face au mur »

Pour Frédéric Mairy, conseiller d’État neuchâtelois en charge de la santé, le constat est clair : « Ce n’est pas une spécificité du canton de Neuchâtel. L’augmentation des coûts depuis une bonne vingtaine d’années est corrélée à l’augmentation de la population, au progrès de la recherche et au vieillissement de la population ».

Selon lui, « ce qui manque, c’est une vision globale à l’échelle fédérale de ce qu’on veut en matière de santé. On n’a pas aujourd’hui de loi de santé pour savoir ce qu’on se fixe comme priorité ». Le ministre plaide donc pour « une réforme en profondeur » et pour que ces questions soient « portées par la Confédération en lien avec les cantons et avec les acteurs de la santé ».

Un diagnostic partagé par Raymond Loretan, président de Swiss Medical Network : « Le système de santé est face au mur parce qu’il est hyper réglementé ». Pour lui, il est urgent d’ouvrir la voie à de nouvelles pratiques : « On doit s’orienter maintenant vers des solutions possibles et immédiates, par exemple les systèmes de soins coordonnés et les systèmes de soins intégrés tels qu’on les a sur le réseau de l’Arc ».