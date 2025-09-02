Le canton de Neuchâtel veut protéger sa nature et ses paysages

Le canton de Neuchâtel veut prendre soin de ses espaces verts. Mardi en fin de matinée, le Grand Conseil a accepté à l’unanimité deux décrets concernant la stratégie cantonale nature et paysage 2025-2028. Le sujet a facilement convaincu toute l’assemblée. « Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la biodiversité se porte mal », a notamment rappelé le député vert-libéral Mauro Moruzzi.

Au total, des crédits d’engagements de plus de 12 millions de francs ont été débloqués. Dans le détail, la convention-programme « Paysages dignes de protection » prévoit une dépense de 680'000 francs et la seconde, nommée « Protection de la nature », de 11,7 millions de francs . Ces montants doivent permettre de développer l’infrastructure écologique cantonale, de revitaliser des marais, des prairies et des pâturages ou encore de mettre sous protection plusieurs sites à batraciens d’importance nationale. « Le Canton de Neuchâtel bénéficie d’un paysage et d’une nature qu’il s’agit de préserver et de valoriser », peut-on lire dans le rapport du Conseil d’État à ce sujet.





Subventions fédérales dans la balance

Selon la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, la Confédération peut soutenir financièrement certaines prestations. Sur cette base, le Conseil d’État a négocié avec cette dernière pour obtenir des subventions. Résultat : la confédération s’est engagée à soutenir le canton de Neuchâtel à hauteur de 8,2 millions de francs sur un montant global de dépenses d’environ 16,3 millions. À noter encore que la participation financière de tiers, comme certaines communes, associations, fondations ou entreprises avoisinera les 4 millions de francs. Le solde à charge du canton devrait ainsi revenir à environ 4,2 millions de francs. /gjo