Drame de Corcelles : le Grand Conseil demande des réactions

Après l’horreur, l’heure des questions. Deux semaines après le triple homicide de Corcelles, dans lequel une mère et ses deux filles ont perdu la vie, le drame était au cœur des discussions mardi au Grand Conseil. Les députés neuchâtelois ont en effet déposé un postulat, accepté, et deux interpellations en lien avec les violences domestiques en rebond à cette affaire. Quelle est la situation actuelle à Neuchâtel ? Quelle stratégie veut adopter le canton pour lutter contre les féminicides ? Avec quelles mesures ? Et quel budget ? Les interrogations étaient nombreuses.

« Il faut faire bouger les choses », a d’abord lancé la députée UDC Roxann Barbezat, première signataire de l’une des interpellations, tout en rappelant que malheureusement, le risque zéro n’existe pas. Un point de vue partagé de l’autre côté de l’hémicycle par Nathalie Ljuslin, signataire d’une autre interpellation au sujet des violences domestiques. « Il faut une réponse politique à la hauteur du choc, une réponse durable », a souligné l’élue socialiste. Pour elle, le triple homicide de Corcelles est « un drame absolu, mais qui n’est pas isolé. En 2025 en Suisse, on compte déjà 23 féminicides. Soit plus que les 19 de l’année 2024 dans son entier », a-t-elle rappelé.