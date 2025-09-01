Du changement en vue à l’Abbaye de Fontaine-André

C’est la fin d’une ère à l’Abbaye de Fontaine-André. La famille d’agriculteurs qui exploite le domaine basé sur les hauts de Neuchâtel partira fin décembre 2026. Certains s’inquiètent pour l’accès futur au site. Le propriétaire des lieux se veut rassurant.

Face à ce départ, une association a vu le jour. L’Association de Fontaine-André, - c’est son nom -, dit vouloir œuvrer pour la préservation de la biodiversité et pour le maintien d’une exploitation agricole biologique sur ce domaine. Ses membres redoutent qu’après le départ de la famille Gisler, présente depuis 2003, le lieu devienne moins ouvert à la population. L’une de ses membres, Marie-Hélène Grau Bitterli, s’inquiète notamment du respect du droit de passage qui existe actuellement et qui permet aux promeneurs de traverser le domaine qui est en mains privées.