Du changement en vue à l’Abbaye de Fontaine-André

C’est la fin d’une ère à l’Abbaye de Fontaine-André. La famille d’agriculteurs qui exploite le domaine basé sur les hauts de Neuchâtel partira fin décembre 2026. Certains s’inquiètent pour l’accès futur au site. Le propriétaire des lieux se veut rassurant.
Face à ce départ, une association a vu le jour. L’Association de Fontaine-André, - c’est son nom -, dit vouloir œuvrer pour la préservation de la biodiversité et pour le maintien d’une exploitation agricole biologique sur ce domaine. Ses membres redoutent qu’après le départ de la famille Gisler, présente depuis 2003, le lieu devienne moins ouvert à la population. L’une de ses membres, Marie-Hélène Grau Bitterli, s’inquiète notamment du respect du droit de passage qui existe actuellement et qui permet aux promeneurs de traverser le domaine qui est en mains privées.
Marie-Hélène Grau Bitterli : « On est en contact avec la Ville pour veiller à ce que ces droits ne soient pas radiés. »
Lorsqu’on lui parle de ce droit de passage, le propriétaire de l’Abbaye de Fontaine-André, un entrepreneur jurassien, répond : « Ça ne m’est jamais venu à l’esprit de le remettre en cause ». Il rappelle toutefois que cette disposition permet aux promeneurs de traverser les lieux « sans s’y arrêter », en restant sur les chemins et en ne laissant pas de déchets derrière soi.
Le propriétaire ajoute qu’il n’a pas, pour le moment, de projet pour les lieux, mais qu’il n’entend pas laisser les champs en friche.
Le couple de paysans, composé de Lucia Illi Gisler et de Kurt Gisler, s’était installé sur le site en 2003. Tous deux s’occupent aujourd’hui quotidiennement de leur troupeau de chèvres, ainsi que de cochons laineux et fournissent une trentaine de clients avec leurs produits agricoles. Une roulotte permet aussi aux promeneurs de passage de s’approvisionner grâce à un système de vente directe.
Le bail du couple de paysans a été résilié pour fin 2024. Après un passage devant la justice et des mesures de conciliation, ce délai a été repoussé à 2027. La famille Gisler a toutefois trouvé une solution de repli au bord du Loclat à Saint-Blaise et s’en ira donc à la fin de l’année prochaine.
Les agriculteurs emmèneront quelques animaux avec eux et poursuivront leurs activités de maraîchage jusqu’à leur retraite, mais le domaine de Fontaine-André restera gravé dans leur cœur.
Lucia Illi Gisler : « Pour nous, c’était toujours un lieu pour partager quelque chose de beau et qui fait du bien à l’âme. »
Le couple Gisler est à la recherche d’un repreneur pour son troupeau de chèvres ; une étape qui ne sera pas toute facile à franchir après 20 ans d’élevage. Ce départ créera aussi un vide auprès des générations d’enfants qui montaient avec leurs parents admirer les animaux à l’Abbaye. /sbm-ecr