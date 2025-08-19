Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Valeurs communes à trouver

« Un peu stressés », mais « impatients », Elisa Masciocco et Gabriele Lo Sterzo ont procédé durant l’été à des nettoyages ainsi qu’à quelques réaménagements des espaces, « pour les structurer davantage et les rendre plus accueillants », mais sans trop toucher à l’état des lieux auquel leurs usagers étaient habitués. Tous deux se réjouissaient mardi après-midi d’accueillir les jeunes avec une foccacia préparée par leurs soins ainsi que des fruits frais, histoire de « leur faire apprécier des aliments sains qui changent un peu de certaines habitudes de grignotage de chips » à l’heure du goûter.

« Sur la base de valeurs communes que nous définirons avec elles et eux, l’un de nos objectifs est de pouvoir guider les jeunes vers une certaine forme d’autonomie », souligne Elisa Masciocco. Jusqu’ici responsable d’équipe au sein de centres d’asile fédéraux, elle se réjouit de pouvoir contribuer à offrir aux jeunes Vallonniers « un espace au sein duquel ils et elles peuvent être eux-mêmes. » De son côté, au bénéfice d’une longue expérience dans le travail social, Gabriele Lo Sterzo souhaite leur proposer « un bel espace, accueillant, dans lequel les jeunes puissent avoir la place de s’exprimer, de découvrir leurs passions et peut-être le monde aussi. »

Défini par la Commune de Val-de-Travers comme un « lieu ouvert à toutes et à tous », Barak vise à offrir aux jeunes de 12 à 18 ans « un cadre bienveillant et respectueux », doté de « valeurs d’ouverture, d’inclusion et d’accompagnement ».