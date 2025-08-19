Deux nouveaux animateurs pour redonner vie à Barak

Elisa Masciocco et Gabriele Lo Sterzo ont officiellement rouvert les portes du centre de jeunesse Barak à Fleurier, ce mardi après-midi. Les deux nouveaux animateurs ont été engagés par la Commune de Val-de-Travers qui a repris la gestion des lieux à la suite d’une période de tensions notamment financières. Les valeurs d’ouverture, d’inclusion et d’accompagnement sont au cœur du nouveau projet.
Après plusieurs mois de fermeture, le centre de jeunesse Barak a rouvert ses portes ce mardi après-midi à Fleurier. Les deux nouveaux animateurs engagés par la Commune de Val-de-Travers – qui a repris la gestion des lieux à la suite d’une période tendue marquée notamment par des problématiques financières – étaient impatients d’ouvrir officiellement la structure. Durant une série de permanences organisées à la fin des vacances scolaires, Elisa Masciocco et Gabriele Lo Sterzo avaient déjà eu l’occasion de faire connaissance avec une partie des habitués des lieux, estimés à une quarantaine par jour d’ouverture lors des précédentes années. Les deux animateurs en ont profité pour leur demander leur avis sur les projets et le programme qu’ils souhaitaient mettre en place.
Gabriele Lo Sterzo : « Le défi sera de proposer des projets qui puissent rassembler des jeunes de 12 à 18 ans, qui n’en sont pas forcément aux mêmes phases de vie. »
L’horaire d’accueil se fera désormais en alternance, une semaine sur deux : en plus de trois après-midis hebdomadaires, le centre de jeunesse sera ouvert le samedi de 10h à 15h ou le vendredi soir jusqu’à 22h, avec l’objectif de proposer durant ces périodes des « animations et activités un peu plus festives, comme la préparation de repas ou la tenue de soirées à thèmes », se réjouissent les deux animateurs.
Elisa Masciocco et Gabriele Lo Sterzo : « L’accueil est libre, les jeunes adhèreront ou non aux activités proposées. »
Valeurs communes à trouver
« Un peu stressés », mais « impatients », Elisa Masciocco et Gabriele Lo Sterzo ont procédé durant l’été à des nettoyages ainsi qu’à quelques réaménagements des espaces, « pour les structurer davantage et les rendre plus accueillants », mais sans trop toucher à l’état des lieux auquel leurs usagers étaient habitués. Tous deux se réjouissaient mardi après-midi d’accueillir les jeunes avec une foccacia préparée par leurs soins ainsi que des fruits frais, histoire de « leur faire apprécier des aliments sains qui changent un peu de certaines habitudes de grignotage de chips » à l’heure du goûter.
« Sur la base de valeurs communes que nous définirons avec elles et eux, l’un de nos objectifs est de pouvoir guider les jeunes vers une certaine forme d’autonomie », souligne Elisa Masciocco. Jusqu’ici responsable d’équipe au sein de centres d’asile fédéraux, elle se réjouit de pouvoir contribuer à offrir aux jeunes Vallonniers « un espace au sein duquel ils et elles peuvent être eux-mêmes. » De son côté, au bénéfice d’une longue expérience dans le travail social, Gabriele Lo Sterzo souhaite leur proposer « un bel espace, accueillant, dans lequel les jeunes puissent avoir la place de s’exprimer, de découvrir leurs passions et peut-être le monde aussi. »
Défini par la Commune de Val-de-Travers comme un « lieu ouvert à toutes et à tous », Barak vise à offrir aux jeunes de 12 à 18 ans « un cadre bienveillant et respectueux », doté de « valeurs d’ouverture, d’inclusion et d’accompagnement ».
« Le but est que chacun et chacune se sente à sa place ! »
Inauguration en musique à venir
Tant les deux animateurs que Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale chargée de la cohésion sociale, se réjouissent de convier la population à inaugurer les lieux « dès que l’école de musique neuchâteloise BBM74 aura pu investir la galerie située à l’étage du bâtiment, a priori d’ici la fin de l’année. » Des travaux sont prévus pour fermer la galerie et constituer des salles de répétition pour l’école de musique qui s’est vue contrainte de quitter ses locaux jusque-là situés au centre-ville de Neuchâtel. /aes