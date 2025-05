Le bar Au 21, c’est fini

Des habitués qui perdent leur repère

Entre les accolades et les souvenirs de ses meilleurs moments au 21, l’ambiance était nostalgique, presque mélancolique vendredi soir pour les personnes présentes. « On ne peut pas se sentir autrement que triste, c’est très particulier comme sentiment », confie Lou, habituée du Bar Au 21. Elle ajoute que « tous les moments au 21 m’ont marquée, c’est là que je me suis fait mes meilleurs amis ».