Lecture de plage (3/6) : « Cette nuit qui m'a donné le jour » de Frédéric Perrot

Prendre du bon temps et se prélasser au soleil, un bouquin à la main. Mais lequel prendre au moment de boucler ses valises ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires de découvrir un ouvrage dans le cadre de notre série « lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur.

Pour ce troisième volet, il nous entraîne dans un ouvrage sentimental signé Frédéric Perrot. « Cette nuit qui m'a donné le jour » est le deuxième roman de l’écrivain français, « un roman vraiment dans l’émotion depuis la première page jusqu’à la dernière », selon Mathias Jaquenod. Dans ce récit, Étienne retourne dans la maison de ses parents à la mort de son père. Il y découvre une lettre que son père a écrite et dans laquelle il révèle avoir eu un autre amour que sa mère, faisant voler en éclat les certitudes d’Étienne.