Lecture de plage (1/6) : « Le Nouveau » de Keigo Higashino

Prendre du bon temps et se prélasser au soleil un bouquin à la main. Mais lequel prendre au moment de boucler ses valises ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires de découvrir un ouvrage dans le cadre de notre série « Lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur.

Pour ce premier volet, direction Tokyo avec un roman signé Keigo Higashino qui s’intitule « Le Nouveau ». C’est l’histoire d’un policier fraîchement muté au commissariat de Nihonbashi qui doit enquêter sur le meurtre d’une femme retrouvée étranglée dans son appartement. « L’inspecteur Kaga travaille selon une technique différente de ses collègues. Il va se rendre dans les commerces du quartier pour interroger les commerçants. Il ne va pas les amener au poste de police, mais dans un café, toujours le même. C’est sa manière humaniste de travailler, de poser des questions pour que les gens se sentent à l’aise. Il va beaucoup s’axer sur les détails, insignifiants pour la plupart. »