Lecture de plage (2/6) : « Ecotopia » d’Ernest Callenbach

Prendre du bon temps et se prélasser au soleil un bouquin à la main. Mais lequel prendre au moment de boucler ses valises ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires de découvrir un ouvrage dans le cadre de sa série « lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur.

Pour ce deuxième volet, direction les Etats-Unis avec un roman signé Ernest Callenbach qui s’intitule « Ecotopia ». C’est l’histoire d’un journaliste qui va explorer trois états américains : la Californie, l’Oregon et Washington qui ont décidé de se séparer des Etats-Unis. D’abord sceptique, il découvre, grâce à l’amour, un mode de vie écologique et bienveillant. « C’est la première fois qu’un journaliste a le droit d’aller dans ce nouveau pays. Au début, il va écrire des articles assez ironiques et méchants, et au fur et à mesure, son état d’esprit va changer… il va trouver l’amour », résume Mathias Jaquenod.