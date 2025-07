Rien ne se perd dans la rénovation du Collège latin à Neuchâtel

Et si vous aviez chez vous un ou deux éléments du Collège latin à Neuchâtel ? Les travaux de rénovation de l’édifice vont commencer cet automne. La Ville a décidé de favoriser la réutilisation des matériaux de construction, soit dans l’édifice, soit sur d’autres chantiers. Elle a organisé mardi une séance d’information pour les entreprises et les privés. Avant de les vendre, un inventaire des objets et des matériaux récupérables a été réalisé par la Ville, en collaboration avec La Ressourcerie à Fribourg. Cette association est justement active dans le réemploi. C’est-à-dire qu’elle intervient sur les chantiers de rénovation et réalise un inventaire de tout ce qui peut être réutilisé, que ce soit dans le bâtiment en lui-même ou sur d’autres sites. Le but, comme l’a expliqué mardi Valerio Sartori, architecte et membre de La Ressourcerie, est de donner un nouvel usage à des objets qui seraient devenus des déchets.