Grands-parents pour le climat : « C’est quoi ton truc ? »

Une association engagée pour les générations futures : Grands-parents pour le climat.

Active depuis 2014, cette structure née d’un appel des petits-enfants aux plus de 60 ans regroupe des seniors bien décidés à ne pas rester les bras croisés face à l’urgence climatique. À Neuchâtel, Mario Nardini co-coordonne la section régionale, où se mêlent réflexion, action et transmission. Car les grands-parents ont un rôle clé : celui de témoins du passé, relais du présent et défenseurs de l’avenir de leurs petits-enfants.

Et cette lutte prend des formes concrètes : actions locales, ateliers mensuels, et projets de terrain comme « Alimentation : une clé pour la transition ». Alors que le « Jour du dépassement » arrive chaque année plus tôt – le 7 mai en Suisse cette année –, l’association prône des gestes simples mais collectifs, ancrés dans le territoire.