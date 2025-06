L’histoire du football féminin contée

Un Euro « catalyseur »

La pratique du football par des filles et des femmes est de plus en plus répandue. « Il y a une croissance réjouissante », sourit Dominique Prudent. « Lors de la première saison en 1970, il y avait 270 footballeuses et actuellement il y en a plus de 40’000 », développe le Broyard. Un nombre que l’ASF souhaite doubler d’ici à 2027. Pour Dominique Prudent, l’Euro, qui commence mercredi 2 juillet en Suisse, va aider à stimuler le football féminin dans le pays. « Ça devrait être un catalyseur aux efforts qui ont été fournis ces dernières années », conclut-il. /lgn