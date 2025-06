Neuchâtel tend la main aux commerçants de Peseux

Le Conseil communal de Neuchâtel juge qu’on ne peut pas lui reprocher un manque de communication dans le dossier des travaux à Peseux.

Ce printemps, la vie du village est perturbée par une succession de chantiers routiers. La Grand’Rue a nécessité une intervention après la rupture surprise d’une conduite début avril. À cela s’ajoutent des travaux de réaménagement prévus de longue date à la place de la Fontaine et à la rue du Temple. Même s’ils comprennent la raison d’être de ces transformations, plusieurs commerçants soulignent que la situation complique la vie de leur clientèle et érode leur chiffre d’affaires.

Certains d’entre eux reprochent aussi à la Ville de Neuchâtel de ne pas suffisamment communiquer. Contacté, le Conseil communal rejette cette accusation et estime avoir informé les milieux concernés « de manière régulière et conséquente ». Il dit avoir mis sur pied une séance publique d’information et quatre « cafés-chantier » depuis octobre, avoir placé des panneaux lors de la mise à l’enquête et diffusé des courriers et communiqués d’informations.





Une démarche participative

En ce qui concerne l’essence du projet de réaménagement, le Conseil communal rappelle qu’elle a été reprise telle quelle de l’ancienne Commune de Peseux et qu’elle était le fruit d’une démarche participative avec les commerçants et les habitants. Des ajustements ont par ailleurs pu être apportés au plan initial, notamment sur le nombre et l’emplacement des places de parc. Au sujet de celles-ci, il s’engage à ce que la Sécurité publique veille à ce qu’elles profitent aux commerces en chassant les voitures-tampons.

Si la loi ne permet pas à la Ville de verser des dédommagements en cas de travaux d’intérêt général, celle-ci se dit ouverte à l’idée de promouvoir le commerce local via le journal N+ et par le biais des réseaux. Une motion populaire destinée à étudier l’introduction de compensations financières en cas de chantiers au long cours a été refusée à la quasi-unanimité par le Conseil général. /jhi