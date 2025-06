Les apprentis neuchâtelois sont suffisamment protégés

Le Conseil d’État neuchâtelois ne veut pas de l’initiative de la gauche sur les apprentis. Il recommande au Grand Conseil de rejeter le texte « Plus de protection pour les apprentis ». Le gouvernement estime que le système en place répondent déjà aux préoccupations des initiants.

Le texte, qui a recueilli près de 5'900 signatures alors qu’il en fallait 4'500, réclame quatre mesures, dont l’instauration de contrôles réguliers et non annoncés sur les lieux d’apprentissages, une augmentation du nombre de conseillers en formation et l’instauration de contrôles par une commission tripartite chargée d'examiner les conditions de travail des apprentis.





Une initiative contre-productive

Dans son rapport, le gouvernement relève que la mise en place de cette initiative non seulement n’améliorerait pas les conditions des apprentis, mais qu’elle risque, à moyen terme, de provoquer un désengagement des entreprises du le système de formation professionnelle. Le texte aurait également des incidences financières. L’augmentation du nombre de conseillers en formation couterait entre 3 et 3,5 millions de francs par année. De l’argent qu’il faudra trouver en coupant dans d’autres dépenses.

Le Grand Conseil doit encore se prononcer sur cette initiative. /sma