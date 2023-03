Initiative pour la protection des apprentis déposée

Agir pour mieux protéger les apprentis. Une initiative populaire cantonale visant à améliorer la situation actuelle a été déposée mardi matin. Lancé en septembre 2022 par la gauche neuchâteloise en partenariat avec les syndicats, le texte a récolté 5'794 signatures contre les 4'500 paraphes nécessaires.

Cette initiative intitulée « Plus de protection pour les apprenti.e.s », demande notamment une augmentation du « nombre de conseillers en formation professionnelle » et l’instauration de « contrôles réguliers et non annoncés sur les lieux d’apprentissage.

Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, 22% des apprentissages se terminent par des ruptures de contrat en Suisse. « Un chiffre qui atteint 33% à Neuchâtel », souligne le comité d’initiative. /comm-gjo