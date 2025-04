Corum à nouveau en mains neuchâteloises

La marque horlogère Corum revient en mains neuchâteloises. L’entreprise basée à La Chaux-de-Fonds l’annonce mercredi dans un communiqué. Le propriétaire hongkongais de la manufacture, Citychamp Watch & Jewellery Group, accepte de la céder à Haso Mehmedovic.

Avant de devenir le nouveau directeur et président du Conseil d’administration, l’entrepreneur trentenaire a démarré comme horloger chez Corum avant de grimper les échelons et d’être promu directeur des ventes. Aujourd’hui, avec des partenaires suisses, il a rassemblé le capital nécessaire pour convaincre Citychamp, le groupe qui avait racheté Corum en 2013, de lui céder le bâtiment et tout ce qui fait l’âme de la marque horlogère, tels que les brevets et la propriété intellectuelle.

Il faut dire que le Corum d’aujourd’hui n’est plus l’entreprise qui accumulait les succès et employait plus d’une centaine de collaborateurs au tournant du siècle. Les stratégies se sont succédées, les succès ont été rares et la conjoncture peu favorable. À présent, l’activité est réduite, le personnel aussi. Le quotidien Le Temps précise que sur la trentaine d’employés que compte encore Corum, seuls une dizaine resteront en place après ce changement de mains.



Fondée en 1955, Corum fête ses 70 ans cette année. Un anniversaire que les nouveaux dirigeants de Corum espèrent donc transformer en nouveau départ.

À noter qu’en Suisse, le groupe Citychamp reste pour le moment propriétaire des marques Ernest Borel et Eterna, basées au Noirmont. /comm-jhi