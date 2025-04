Des événements neuchâtelois pour défendre la paix en Europe

Dans un monde toujours plus polarisé, l’Europe doit rester un espace de respect des normes internationales et de la diversité. C’est avec ce message que la Ville de Neuchâtel et la Maison de l’Europe transjurassienne ont présenté mardi matin le programme des Journées de l’Europe qui s’ouvriront le 7 mai prochain. Cette septième édition, qui a pour thème L’Europe et la paix, commencera par un café scientifique à l’Université de Neuchâtel, intitulé : La construction européenne, c’est quoi le plan ?.

La manifestation sera lancée officiellement le 9 mai avec le vernissage de deux expositions à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, dès 17h30. La première présentera 18 clichés proposés par les villes jumelles de Neuchâtel et les Neuchâtel du monde. Ceux-ci ont pour point commun de mettre en lumière « des initiatives locales en faveur de la paix et de la cohésion sociale », explique Luana Di Trapani, coordinatrice des Journées de l’Europe. Une fresque sera également présentée au public. Récits brodés prend la forme d’une œuvre en textile réalisée de manière collective par diverses entités.