Neuchâtelroule depuis 20 ans

C’est un service qui célèbre cette année ses 20 ans. Neuchâtelroule entend marquer le coup et propose plusieurs nouveautés. Elles ont été présentées lundi matin en conférence de presse. Cette prestation de location de vélos en libre-service compte toujours plus d’utilisateurs et son réseau s’étend désormais sur une grande partie du Littoral.

En 2024, près de 6'000 personnes ont utilisé les deux-roues en libre-service. Il s’agit donc de répondre à la demande et de proposer de nouveaux types de vélos d’un service qui se veut inclusif et adapté tant aux familles qu’aux séniors, explique Numa Glutz, chef de projet à l’Office de la mobilité et responsable Neuchâtelroule.

« On propose depuis cette année des vélos électriques « long-tails », ce sont des vélos adaptés pour l’accueil de deux enfants sur le porte-bagage. Autre nouveauté, des vélos électriques à trois roues pour les séniors ou les personnes qui ont des difficultés de mobilité. Notre flotte de vélos électriques passe, elle, de 15 à 20 unités. » Pour la partie en libre-service, Neuchâtelroule a acquis 60 nouveaux deux-roues orange. « Un renouvèlement nécessaire avec des vélos qui dataient pour les plus anciens de 2013. Il était temps d’apporter ce changement. »