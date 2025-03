LVMH: le patron de Bulgari à la tête de la division montres

"Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe LVMH, est heureux d'annoncer la nomination de Jean-Christophe Babin au poste de CEO de la division montres, à compter du 1er avril 2025", écrit le numéro un mondial du luxe dans un communiqué.

Jean-Christophe Babin conservera ses fonctions au sein de la maison italienne de joaillerie Bulgari, basée à Neuchâtel, appartenant à LVMH, qu'il dirige depuis 2013. Il était auparavant directeur général de l'horloger Tag Heuer, également dans le giron du groupe.

Il remplace Frédéric Arnault, l'un des cinq enfants du milliardaire français Bernard Arnault, à la tête de cette division montres, créée début 2024, qui rassemble les marques Hublot, TAG Heuer et Zenith. Frédéric Arnault a lui été nommé directeur général de la marque italienne Loro Piana mi-mars.

Jean-Christophe Babin a pour feuille de route "la croissance durable et ambitieuse de la division" montres, après la "profonde transformation" engagée par Frédéric Arnault, "avec notamment la mise en place de synergies opérationnelles entre les maisons horlogères du groupe, et un travail de fond sur les positionnements et enjeux de chacune d'elles", explique Stéphane Bianchi, dans le communiqué de LVMH. /ATS