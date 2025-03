Capitale culturelle suisse 2027 lance un appel à projets

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 démarre aujourd’hui avec un premier appel à projets pour une série de cartes blanches aux Anciens Abattoirs, ce site servira de centre névralgique à la manifestation. Cet appel, exclusivement destiné aux artistes et associations locales, représente l’une des premières étapes de cet ambitieux projet culturel.

Chaque proposition sélectionnée occupera l'un des espaces des Anciens Abattoirs pendant un mois en 2027 et bénéficiera d'une enveloppe pouvant atteindre 50'000 francs. « Nous voyons ces cartes blanches comme une invitation à redonner une nouvelle vie à ces espaces, à les investir différemment et à y inscrire de nouvelles histoires. Les artistes ont le pouvoir de métamorphoser des lieux et de les affranchir de leurs règles », précise l’association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 dans un communiqué publié lundi.

Le délai de postulation est fixé au 30 avril 2025. Plus d’informations figurent ici. /comm-yca