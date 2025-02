Prisons : le recours à du personnel privé doit rester une exception

Le recours à du personnel privé dans le monde carcéral ne doit se faire que de « manière ponctuelle ». Le Grand Conseil neuchâtelois a donné un signal clair mardi en acceptant à l’unanimité de modifier la Loi sur l’exécution des peines et des mesures pour personnes adultes. Le texte avait pour objectif de formaliser et de cadrer clairement des pratiques déjà existantes. Deux points ont tout de même suscité quelques réticences dans les rangs de la gauche. Le premier porte sur le recours à du personnel privé. Il est sollicité lors de la conduite de prévenus au tribunal, à l’hôpital ou dans l’enceinte de la prison elle-même. C'est essentiellement ce dernier point qui inquiète à gauche. Les groupes socialiste et VertPOP ont insisté sur le fait que ces engagements doivent être ponctuels. Selon le Conseil d’Etat, par la voix d’Alain Ribaux, ils restent une exception. Le groupe PLR a dit comprendre les réticences exprimées à gauche, mais ne voit pas d’inconvénient à recourir à des privés, au contraire. Pour le député libéral-radical Alexandre Brodard, cette pratique offre une certaine flexibilité au Canton lors de cas de maladie ou d’absence du personnel étatique.