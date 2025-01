Un suivi cantonal du bien-être des enseignants

Le bien-être des enseignants au coeur des préoccupations. Ce mardi, les députés neuchâtelois ont demandé au Conseil d’État de présenter un rapport fournissant des données concernant le taux d’absentéisme du personnel enseignant des écoles obligatoires et post-obligatoires du canton. La motion demande aussi au gouvernement d’y ajouter les mesures prises pour améliorer la situation. Le texte, combattu par le Conseil d’Etat, a divisé les députés, mais a finalement été accepté par 48 oui, 44 non et 6 abstentions.





Des enseignants toujours plus sous pression

Les partisans de ce projet ont relevé à la tribune mardi, que le métier d’enseignant est de plus en plus difficile à exercer et les tensions avec les familles de plus en plus nombreuses. Cela a un impact sur l’état de santé des enseignants, mais aussi sur la qualité de l’enseignement. Tous les groupes se sont dits préoccupés par la situation et le bien-être des enseignants. Mais comme le Conseil d’Etat, plusieurs groupes ont fait remarquer que la gestion des ressources humaines dans les écoles est une tâche communale. La conseillère d’Etat en charge de la formation s’est même étonnée de la demande des députés. « Voulez-vous cantonaliser l’école ? », a lancé Crystel Graf. Malgré la réticence du gouvernement à s’impliquer dans des dossiers communaux, il devra rassembler les données concernant le taux d’absentéisme auprès des cercles scolaires et des communes. Comme exprimé dans la motion, ce travail devra être renouvelé chaque année et accompagné d’un suivi. /lgn