Pas de cimetière pour animaux à Neuchâtel

Il n’y aura pas de jardin du souvenir pour les animaux neuchâtelois. Le Grand Conseil a rejeté mardi une pétition qui demandait la création d’un tel site dans le Haut et dans le Bas du canton.

« De plus en plus de propriétaires d’animaux de compagnie ne peuvent pas imaginer que leurs protégés finiront dans un centre de collecte de cadavres après leur mort et qu'il n'y ait pas un endroit donné pour disperser leurs cendres », ont expliqué les pétitionnaires. Le texte est muni de 576 signatures.





Demande réelle

Actuellement, il n’existe pas, dans le canton de Neuchâtel, un jardin du souvenir qui permettrait aux propriétaires d’animaux de déposer les cendres de leurs compagnons à un endroit donné pour se recueillir. Des cantons alémaniques offrent toutefois cette possibilité.

« Si la demande est réelle, le canton n'est pas compétent pour y répondre », a déclaré Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge du développement territorial. Malgré tout, le canton offre la possibilité d'une incinération gratuite des animaux au collecteur cantonal pour animaux de Montmollin. L'ensevelissement d'animaux de moins de dix kilos sur un terrain privé est également possible. Les propriétaires peuvent aussi faire appel aux services payants de Cremadog.

Le Conseil d'État a finalement ajouté qu'un projet privé est en cours à Montmollin. Un permis de construire a été délivré et le SCAV a émis un préavis favorable pour un « Jardin du repos pour animaux de compagnie ». /ATS-gjo