Les transports publics neuchâtelois passent au vert

Les moteurs thermiques dans le viseur du Grand Conseil. Les députés neuchâtelois ont adopté mardi un projet de loi exigeant que les entreprises de transports publics du canton ne puissent plus acheter de véhicules thermiques d’ici 2028 pour les lignes urbaines et 2030 pour les lignes régionales.

Déposé en 2019 déjà, le texte demandait initialement un arrêt pur et simple des véhicules thermiques d’ici 2030. C’est donc un large compromis, trouvé après 13 séances de commission, qui a été accepté mardi par 68 voix contre 15 non et 16 abstentions.





Manque d’ambition

Le sujet a largement fait réagir l’assemblée mardi. L’UDC a qualifié le texte « d’inutile », le PS s’est dit « déçu » par un texte qui, selon les Verts-libéraux, « manquait d’ambition ». Un constat partagé par la députée verte Jasmine Herrera : « Par rapport au projet initial, on est quand même très loin du compte », souligne-t-elle.