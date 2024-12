Les députés neuchâtelois approuvent le budget 2025

Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi sans opposition le budget neuchâtelois, qui prévoit un bénéfice de près de 30,4 millions de francs. Dans le cadre d'un compromis, ils ont accepté un amendement global, qui prévoit notamment d'augmenter les subsides LAMal.

Au vote, le budget a été accepté par 92 oui et 7 abstentions. « Le résultat est réjouissant et permet de maintenir les investissements à un niveau élevé, afin de relever les nombreux défis de modernisation et d’assainissement des infrastructures du canton », a déclaré mardi Crystel Graf.

La conseillère d'Etat en charge des finances a appelé toutefois « à une grande prudence » car le résultat dépend avant tout de revenus extraordinaires (+40 millions en lien avec la péréquation fédérale et 27 millions de versements de la BNS). Elle a ajouté que les charges en matière de santé, de social, de formation et de mobilité ne font qu'augmenter.

En commission, les députés s'étaient mis d'accord sur un compromis global, qui prévoit qu'au travers de modestes diminutions budgétaires ciblées, il soit possible de dégager des moyens pour d’autres politiques publiques jugées prioritaires. Cet amendement global a été accepté par 68 oui, 25 non et 7 abstentions. Il améliore au final d'environ 200'000 francs le budget.

La grande majorité des députés PLR s'y sont finalement opposés, en réponse au refus de baisser de 1% en 2025 le barème fiscal des personnes physiques. La proposition du groupe VertPOP de faire passer le coefficient fiscal de 125 à 124, pour préserver l'autonomie des communes, lui a été préférée.

Cette variante améliore de 300'000 francs le budget car son coût est de 5,9 millions, contre 6,2 millions si la baisse de barème avait été retenue.





Imprévisibilité

De manière générale sur le budget, le groupe LR « demeure inquiet quant à l’imprévisibilité de certaines charges, mais surtout de plusieurs recettes qui ont permis d’atteindre le résultat projeté pour 2025 », a expliqué Quentin Di Meo. « En aucun cas, le résultat est équilibré à long terme. Si la situation n'est pas optimale, elle n'est pas catastrophique ».

Le groupe PS veut un « Etat fort » pour que les efforts envers la population soient intensifiés, notamment dans les subsides maladie, a déclaré le socialiste Antoine de Montmollin. Le compromis de la commission a permis d'augmenter l'enveloppe des subsides de 1,5 million de francs, pour atteindre un total - financé aussi par la Confédération et les communes - de 151 millions.

Pour le groupe VertPOP, la bonne santé financière doit permettre d'aider davantage (+40'000 francs) les associations qui soutiennent la santé mentale des jeunes et renforcer les mesures en faveur de la biodiversité (+500'000 francs), a précisé Christine Ammann Tschopp (Vert-e-s).

« Notre canton dépend fortement des revenus extraordinaires alors qu'il y a une augmentation constante des charges. Il faudra trouver des mesures d'économie », a relevé le député UDC Quentin Geiser en pointant le niveau de la masse salariale, qui pour ce budget est de plus de 500 millions de francs.

Le groupe vert'libéral-Le Centre estime que « si les recettes fiscales restent bonnes, il faut rester attentif aux prochaines années ». Mireille Tissot-Daguette (PVL) a salué l'enveloppe conséquente des investissements qui permet notamment d'assainir le patrimoine bâti.

Le budget 2025 prévoit des investissements nets de 147 millions de francs, en hausse de 22,6%. Les revenus d'exploitation (près de 2,48 milliards) devraient progresser sur un an de 4,4% et les charges de 3% à 2,51 milliards. Un déficit d'exploitation de 36 millions est attendu.