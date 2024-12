L’argent liquide, ça se mérite

Des bancomats accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, cela pourrait ne plus durer longtemps. Cette année, dans le canton de Neuchâtel, de nombreux bancomats ont été pillés. Par précaution, les banques ont décidé de fermer et de vider certaines machines.

De leur côté, les CFF ont par exemple condamné les bancomats des gares de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Jean-Philippe Schmidt, porte-parole de la compagnie de transports, explique que cette décision vise à protéger les collaborateurs de l’entreprise et à améliorer la sécurité dans ces lieux de passage. Pour des raisons de sécurité, il ne souhaite pas en dire davantage.

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN), elle, a temporairement fermé une dizaine de ses points de retrait. Elle réfléchit actuellement à la stratégie à adopter pour l’avenir. Pierre-Alain Leuenberger, directeur général de la BCN, indique que cette réflexion prend en compte la zone de chalandise, c’est-à-dire la distance jusqu’au prochain appareil, ainsi que l’environnement qui se trouve autour de chaque bancomat.