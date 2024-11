Galerie Bleu de Chine : une dernière avant que le rideau ne tombe

C’est une page qui se tourne au Val-de-Travers. Adriana et Philippe Ioset présentent dès samedi et jusqu’au 15 décembre une dernière exposition à la galerie Bleu de Chine à Fleurier. Le couple d’artistes a décidé de développer des projets plus personnels.

De 2003 à 2012 puis de 2019 à 2024, l’espace culturel a accueilli de nombreux artistes. Peintres, sculpteurs, photographes, musiciens et tant d’autres ont animés les lieux avec leurs œuvres, leur imagination, leur énergie.

Le couple reconnait que si cette période a été très riche de partages et d’enseignements, elle a aussi été prenante en temps et en énergie. « La galerie, c’est une histoire d’amour. Mais, financièrement, ce n’est pas quelque chose qui nous rapporte beaucoup. La richesse, ce sont toutes les connexions et toutes les rencontres qu’on a faites » explique Philippe Ioset.