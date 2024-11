La Chaux-de-Fonds devra patienter pour voir ses trolleybus

La Chaux-de-Fonds devra attendre avant d’avoir ses nouveaux trolleybus. Interpellé par les Verts lors de la séance du conseil général, mardi, le conseil communal de la Métropole horlogère a fait un point sur la situation.

En avril dernier, dix véhicules sur les 18 livrés en 2023 avaient été mis à l'arrêt par les Transports publics Neuchâtelois, en raison de soucis techniques. Ces problèmes ont retardé la mise en service et repoussé la deuxième commande de véhicules. Dans un commentaire adressé au conseil général, l'exécutif chaux-de-fonnier se plaint de ne pas avoir pu les intégrer à son réseau, contrairement à ce qui a été fait à Neuchâtel (lignes 102 et 107). Le conseiller communal de la Métropole horlogère en charge de la mobilité, Théo Huguenin-Elie, explique que les premiers véhicules déperchables à batterie pourraient remplacer certains des bus diesel et hybrides dès l’an prochain. « En revanche, les trolleybus de la deuxième commande ne devraient pas circuler en ville de La Chaux-de-Fonds avant 2027 », ajoute Théo Huguenin-Elie.