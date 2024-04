Les nouveaux trolleybus en panne

Situation critique à TransN : un an après la livraison du premier de ses 18 nouveaux trolleybus, une panne immobilise dix véhicules. Selon le communiqué de la compagnie de transports publics, ces nouveaux trolleybus présentent des dysfonctionnements divers. Ces pannes touchent notamment les batteries, des isolations électriques et des convertisseurs. De plus, des défaillances constatées sur des logiciels et des soudures montrent des signes de fragilité. Les dix véhicules ont ainsi été sortis d’exploitation et TransN a proposé au fabriquant de les rapatrier sur son site afin de les réparer. Dans l’intervalle, ces trolleybus sont remplacés par d’anciens véhicules à plancher haut sur les lignes 101, 102 et 107 sur le Littoral neuchâtelois. Un remplacement « qui va à l’encontre de sa volonté de décarboniser ses prestations urbaines et surtout du respect des exigences légales d’accessibilité des transports publics », relate TransN dans son communiqué.

La compagnie présente par ailleurs ses excuses aux voyageurs pour les désagréments engendrés par ces pannes. /comm-lgn