Les cormorans dans le viseur du Grand Conseil

Le cormoran fait, une nouvelle fois, parler de lui sur les bancs du Grand Conseil neuchâtelois. Après de multiples échanges, les députés ont finalement accepté, par 51 voix contre 28 et 18 abstentions, une motion intitulée « Survie des pêcheurs et gestion plus durables de la population des cormorans ». Le texte demande au Conseil d’État de « maintenir à un niveau supportable la population de cormorans par le biais de mesures appropriées, afin de permettre la durabilité de la pêche professionnelle ». La motion réclame également de mieux protéger les espèces de poissons menacées ainsi que leurs zones de frai et de « coordonner ces mesures avec les cantons voisins ». De 350 tonnes en 2014, les pêcheurs ont prélevé en 2023 un total de 106 tonnes de poissons adultes. Une moyenne annuelle d’environ 3'000 cormorans sont présents sur le lac. /gjo