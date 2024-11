Le Grand Conseil demande un congé parental fédéral

Certains députés souhaitaient que le congé parental soit introduit le plus rapidement possible, donc soit au niveau fédéral, ou si ce n'est pas possible, que des bases légales soient élaborées pour un congé cantonal. Les députés de droite étaient opposés à cette option, trop lourde au niveau administratif et économique.

Par esprit de consensus, le texte retenu demande finalement uniquement l'introduction d'un congé fédéral. Les cantons de Genève, du Valais et du Jura ont également déposé une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale allant dans ce sens. /ATS-gjo