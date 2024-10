Union sacrée autour de l'eau

Ah l’eau…, cela n’a pas de prix ! Le Conseil général de Val-de-Ruz s’est penché lundi sur deux volumineux rapports qui ont trait à l’approvisionnement en eau de la Commune (PGA) et à la mise en œuvre du plan général d’évacuation des eaux en amont et en aval de la STEP des Quarres, à Engollon (PGEE). Ces rapports ont fait l’objet de deux demandes de crédit-cadre pour des montants respectifs de 14 et 10 millions de francs sur cinq ans (2025-2029), ce qui représente un investissement annuel moyen de 4,8 millions de francs. Conseiller communal à la tête du dicaster des eaux, Daniel Geiser a insisté sur la nécessité de réaliser ces investissements qui sont conséquents: « L’aspect le plus délicat a trait au vieillissement de notre réseau de distribution que l’on peut qualifier d’ancien, pour ne pas dire très ancien. » Et pour cause…

Le réseau de conduites de distribution de Val-de-Ruz se caractérise par sa vétusté : plus de sa moitié est constitué de tuyaux en fonte grise âgés de plus de cinquante ans au minimum. Le taux de fuite s’élève à 33% : « C’est énorme », relève encore Daniel Geiser. « Les pertes sont alarmantes », a ajouté de son côté Laurent Debrot, le porte-parole du groupe Vert-Vert’libéral. En résumé, le tiers de l’eau potable injecté dans le réseau s’envole dans la nature avant d’arriver dans les robinets.