Priorité à la nature sur le terrain de football de Valangin

Le terrain de football du Bioley à Valangin devrait bientôt être rendu à la nature. Ce site herborisé occupe une ancienne gravière. Il est en partie situé sur le territoire de la Commune de Val-de-Ruz, c’est la Ville de Neuchâtel qui en est le propriétaire depuis 2014. Le terrain n’est plus utilisé depuis plusieurs années. Désaffecté et trop exigu, il n’est pas homologué par l’Association neuchâteloise de football. En plus, il est bordé d’une cantine et de modestes vestiaires en bois vétustes, qui ne répondent pas aux normes en vigueur. Outre l’implantation d’un réservoir d’eau pour Valangin, la Ville de Neuchâtel projette de raser les infrastructures existantes et de transformer la surface de jeu en prairie pionnière : « L’idée est de rendre ce site à la nature, en comblant l’ancienne gravière pour créer une zone sèche, minéralisée, dans laquelle une végétation particulière et une faune typique pourront se développer », explique Pierre-Olivier Aragno, le délégué à l’environnement de la Ville. La position géographique du site est aussi très intéressante dans la mesure où sa végétalisation permettra de renforcer le cordon vert déjà existant : « On se retrouve là au cœur d’une trame verte au sud-ouest du Val-de-Ruz. Ce terrain est juste situé au milieu et sa revitalisation permet d’aider ce lien entre la zone du Seyon et la Sorge qui se trouve juste ici en dessous ».