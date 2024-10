Muzoo présente Alfred le caméléon

À l’état sauvage, le caméléon de Parson vit dans les forêts primaires humides des côtes nord et est de Madagascar. Mais sa survie est en danger. L’espèce est classée comme « quasi menacée », selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Selon Sébastien Métrailler, fondateur et président de Caméléon Center Conservation, « depuis les 15 dernières années, la population a régressé de 15%. »

L’île malgache abrite à elle seule près de la moitié des caméléons du monde. Mais sa biodiversité est fortement menacée par la déforestation et le changement climatique. Et jusqu’à récemment, le monde scientifique ne semblait pas beaucoup s’intéresser aux caméléons.

Conscient de cette situation alarmante, Sébastien Métrailler a fondé il y a deux ans en Valais le Caméléon Center Conservation. Une association dédiée à la protection de ces animaux et à l’amélioration des connaissances scientifiques. Son projet se décline sur deux axes : l’étude en milieu naturel et l’établissement d’une population captive. Le but : percer les mystères de l’écologie du caméléon de Parson et accroitre la sensibilisation des visiteurs dans les structures zoologiques européennes.