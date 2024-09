La Chaux-de-Fonds capitale culturelle, un projet qui entre dans le « money time »

Les contours budgétaires du projet La Chaux-de-Fonds capitale culturelle suisse 2027 sont de plus en plus nets. La demande de crédit de 2 millions et demi de francs au Grand Conseil neuchâtelois a été formalisée. Et un montant identique sera bientôt soumis au Conseil général de La Chaux-de-Fonds.

2024 est une année cruciale pour le financement de l’événement, qui doit commencer dans moins de trois ans. D’abord Canton et Ville doivent mettre la main au porte-monnaie, ce qui est prévu dans les prochains mois, et ensuite seulement, la Confédération devrait s’engager elle aussi à verser 2 millions et demi de francs, ce qu’attendent plusieurs partenaires privés pour soutenir la manifestation ou confirmer leur soutien.





Les promesses de soutien financier sont là

Le projet de décret du Conseil d’Etat permet aussi de se rendre compte qu’une grande partie des 18 millions et demi de francs inscrits au budget sont théoriquement sous toit. La Loterie romande devrait s’engager pour un total de 3 millions et demi de francs, dont 2,5 millions déjà assurés via le fonds d’attributions cantonales. Ce qui, ajouté aux deniers publics, représente déjà 11 des 18 millions recherchés.

Du côté des privés, un partenaire a garanti le versement d’un million et demi de francs, un autre fera de même une fois que les collectivités publiques auront donné leur feu vert. Et il y a de la place pour deux autres sponsors principaux. Un million de francs supplémentaire est aussi avancé entre l’argent d’un mécène et les prestations de sponsors fournisseurs.





Près de trois quarts du budget sont dévolus au programme artistique

Le rapport du Conseil d’Etat explique que 70% du budget seront consacrés au programme artistique et au soutien technique qui l'accompagne, soutien dont bénéficieront les Anciens abattoirs, QG de la manifestation.

Les premiers projets artistiques d’envergure seront sélectionnés d’ici la fin de l’année. Le soutien de la SSR « garantit une visibilité à l’échelle nationale », lit-on encore dans le rapport.

Enfin, un projet de création d’une possible application pour faciliter la mobilité durant l’événement est lancé, en collaboration avec la Haute Ecole Arc. /vco