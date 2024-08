Dernière ligne droite pour Trouble A

L’affluence, c’est le défi principal de Trouble A. Le festival de musique va planter ses deux scènes au terrain des Lerreux à Fleurier pour sa deuxième édition, du 13 au 15 septembre. La première s’est tenue au début de l’été 2023 au même endroit, et n'a pas rempli tous les objectifs. Motivés à repartir pour un tour, les organisateurs ont donc déplacé les dates à mi-septembre sur conseils de leurs contacts dans le domaine de la musique. « On espère qu’on aura un beau mois de septembre, avec une période un peu moins chargée », détaille le directeur du festival de musique vallonnier, Patrice Jeanneret. Le but premier est d’attirer plus de monde. De nombreux billets se sont vendus avant les vacances d’été, mais les prochaines semaines seront déterminantes. « On nous dit qu’il y a une tendance à se décider à prendre des billets sur le tard. Donc on attend maintenant avec impatience », souffle Patrice Jeanneret.