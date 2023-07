Une fréquentation discrète pour la première de Trouble A

Bilan aigre-doux pour le festival de musique Trouble A. La manifestation a baissé le rideau sur sa première édition samedi soir à Fleurier. Dans un communiqué, les organisateurs ont exprimé dimanche « leur joie et leur gratitude envers les festivaliers, les artistes et les bénévoles ». Ils indiquent que près de 2500 personnes ont pris part à l’événement de jeudi à samedi. Un chiffre plutôt bas, puisqu’ils tablaient sur 1500 festivaliers par soir. « Cela inquiète au niveau purement comptable », concède Patrice Jeanneret, directeur du festival. Seule la soirée du vendredi a rencontré le succès escompté avec, à l’affiche, Pegasus, Phanee de Pool et Carrousel.