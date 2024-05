Trouble A, saison 2

Seriously Serious, Fanny Leeb ou encore Gotus (la fusion des deux groupes de rock Gotthard et Krokus) sont à l’affiche du festival Trouble A. La programmation de la deuxième édition a été dévoilée ce matin. À nouveau, c’est une affiche 100% suisse qui rythmera les trois jours du festival du Val-de-Travers. « Encore une fois, on veut mettre en avant la scène musicale suisse qui n’a plus à prouver sa qualité », explique le président de Trouble A, Patrice Jeanneret. Au total, les spectateurs pourront profiter de 18 concerts donnés sur les deux scènes de la manifestation.





Une édition redéfinie

En 2023, le festival de trois jours s’était tenu en plein mois de juillet, mais n’avait pas connu le succès espéré au niveau de l’affluence des spectateurs. « On en tire un bilan en demi-teinte », précise Patrice Jeanneret. « On pensait que ce serait facile de faire venir 1’500 personnes par soir au Vallon. » Pour cette édition, le projet a donc dû être retravaillé. Trouble A se tiendra pendant le week-end du jeûne, les 13, 14 et 15 septembre prochain. Un choix risqué, mais tout réfléchi.