Fenin au rythme des chevaux

Des cavaliers par centaines se succèdent à Fenin. Depuis mercredi et jusqu’à dimanche soir, le Manège de la localité fourmille de monde en raison du « Jump & Rock », le traditionnel concours hippique de Fenin. Sur l’ensemble des jours de compétitions, pas moins de 24 épreuves, dont celle renommée des « six barres », sont au programme.





Vers un concours plus populaire

Pour maintenir le concours parmi les plus gros rassemblements hippiques du canton, les organisateurs cherchent à conserver des compétitions qui peuvent convenir à des cavaliers de tous les âges et de tous les niveaux. « On a la chance d’avoir des installations qui nous permettent d’accueillir du haut niveau », note Clara, membre du comité d’organisation. Elle souligne toutefois que la manifestation « commence à enlever les très grosses épreuves » pour des questions de coût.