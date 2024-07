Bus de remplacement au Val-de-Travers : bilan positif après une semaine

Une première semaine globalement positive pour les bus de remplacement de la ligne ferroviaire entre Travers et Buttes. Depuis lundi, tous les trains sont supprimés entre les deux villages du Val-de-Travers en raison de travaux. Ce chantier conséquent va durer jusqu’à fin avril 2025. Des bus TransN prennent le relais durant ce laps de temps. Pour le moment, deux à trois bus circulent sur la ligne entre Travers et Buttes et se croisent. TransN nous a précisé que si une réservation de groupe est annoncée, la compagnie de transports ajoutera un véhicule. Actuellement, ce sont des bus standard de 12 mètres de long, destinés à accueillir 88 personnes, qui sont mobilisés. En période scolaire, des bus seront aussi ajoutés aux heures de pointe. Tout est bien rodé, malgré un petit souci de correspondance mardi, selon Aline Odot. « C’est dû à une erreur humaine […] et depuis ce n’est plus arrivé », rassure la responsable communication de la compagnie de transports neuchâtelois.