Dix mois sans trains entre Travers et Buttes

Les usagers du rail devront s’armer de patience entre le Val-de-Travers et le Littoral dès cet été. Entre le 8 juillet 2024 et fin avril 2025, TransN va réaliser des travaux, principalement autour de Couvet. Les infrastructures de la gare de croisement la plus importante du Vallon doivent être remises à neuf, afin de les adapter à la Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, et de garantir la sécurité. Le quai actuel sera déplacé de 70 mètres vers l’est, et l’accès y sera uniquement possible via un sous-voie piéton. Celui-ci sera creusé à la place du passage à niveau menant au chemin des Prises. Ce passage sera progressivement interdit à la circulation routière dès le mois de mars. Un autre chemin d’accès est en cours de construction pour les riverains.





Voies entre Couvet et Fleurier renouvelées, pont de la Presta assaini

Mais, comme le rappelle Yann Montandon, chef de projet à TransN, « l’élément qui déclenche la coupure, c’est le renouvellement de la voie entre Couvet et Môtiers. Avec une coupure, on met le plus de travaux possible, dont la gare de Couvet. Mais on va également en profiter pour assainir le pont de la Presta et le protéger contre les crues ». L'entreprise de transports publics prévoit également de remplacer les rails et les traverses entre Môtiers et Fleurier, et d'installer de nouvelles lignes de contact à la sortie de Travers.